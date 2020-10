Taranto, vendita bevande e alimenti vietata dalla mezzanotte alle 6 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Taranto - Il sindaco Rinaldo Melucci, a integrazione del provvedimento firmato mercoledì scorso sulla limitazione degli orari d'esercizio dei cosiddetti H24, ha emanato questa sera l'ordinanza n. 70 ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 16 ottobre 2020)- Il sindaco Rinaldo Melucci, a integrazione del provvedimento firmato mercoledì scorso sulla limitazione degli orari d'esercizio dei cosiddetti H24, ha emanato questa sera l'ordinanza n. 70 ...

L'ordinanza del sindaco integra il provvedimento firmato mercoledì scorso sulla limitazione degli orari d’esercizio dei cosiddetti H2 ...

Intitolazione piazzale polo scolastico Ciconia di Orvieto a Emanuele Petri

Intitolazione del piazzale del polo scolastico di Ciconia di Orvieto alla medaglia d'oro al valor civile Sovrintente Emanuele Petri. Presente il capo della Polizia di Stato, prefetto ...

Intitolazione del piazzale del polo scolastico di Ciconia di Orvieto alla medaglia d'oro al valor civile Sovrintente Emanuele Petri. Presente il capo della Polizia di Stato, prefetto ...