SkyTg24, Covid col botto: l'inviato a Napoli parla di contagi record, ma alle sue spalle… – Video (Di venerdì 16 ottobre 2020) SkyTg24, Paolo Fratter Covid col botto. Scena surreale, ieri sera, a SkyTg24: durante l'edizione delle 20, l'inviato da Napoli Paolo Fratter stava dando gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza sanitaria, quando alle sue spalle – a dispetto delle notizie poco confortanti – è partita una festosa batteria di fuochi pirotecnici. Il giornalista, collegato dal capoluogo partenopeo, aveva appena iniziato raccontare i fatti del giorno: 1127 nuovi contagi in Campania (numero record finora) e un'ordinanza del presidente della Regione, Vincenzo De Luca, con ulteriori misure di contenimento. Non appena l'inviato ha preso la parola, tuttavia, dietro di lui è accaduto l'imprevisto.

