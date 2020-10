Riforma pensioni, 7 anni prima con l’isopensione: le novità e l’eventuale proroga (Di venerdì 16 ottobre 2020) La Riforma pensioni continua il suo iter con i tavoli di incontro, l’ultimo dei quali si è tenuto il 14 ottobre 2020. Molte le misure in campo, sia da attuare nelle prossima legge di Bilancio sia come vera e propria Riforma per andare a sopperire alla scadenza della quota 100 il 31 dicembre 2021. Il Governo, ovviamente, con le misure da inserire nella legge di Bilancio deve tenere inevitabilmente presente anche la prospettiva della fine del blocco dei licenziamenti e della scadenza della cassa integrazione e proprio per questo l’attenzione di rivolge anche ad una misura che potrebbe, per coloro che non sono più giovanissimi, essere una via di uscita alla disoccupazione. Isopensione, in pensione 7 anni prima, ma per chi? Si torna, quindi, a parlare di isopensione , ... Leggi su pensioniefisco (Di venerdì 16 ottobre 2020) Lacontinua il suo iter con i tavoli di incontro, l’ultimo dei quali si è tenuto il 14 ottobre 2020. Molte le misure in campo, sia da attuare nelle prossima legge di Bilancio sia come vera e propriaper andare a sopperire alla scadenza della quota 100 il 31 dicembre 2021. Il Governo, ovviamente, con le misure da inserire nella legge di Bilancio deve tenere inevitabilmente presente anche la prospettiva della fine del blocco dei licenziamenti e della scadenza della cassa integrazione e proprio per questo l’attenzione di rivolge anche ad una misura che potrebbe, per coloro che non sono più giovanissimi, essere una via di uscita alla disoccupazione. Isopensione, in pensione 7, ma per chi? Si torna, quindi, a parlare di isopensione , ...

