Riapertura scuole in Campania a breve? In rete la petizione per riportare gli studenti in classe

La Riapertura delle scuole in Campania è un argomento molto caldo in questo momento in rete. La recente ordinanza del Presidente della Regione, Vincenzo De Luca, vede infatti gli istituti di grado primario e secondario chiudere i battenti fino al 30 ottobre. Con la prospettiva di ulteriori proroghe dei termini, qualora i numeri non dovessero consentire il ritorno alla normalità. Era stato chiaro il Presidente De Luca nei giorni scorsi, quando non ha nascosto la sua preoccupazione di fronte all'incremento dei numeri. Era pronto a misure drastiche, e ancora una volta si è dimostrato di parola. La chiusura delle scuole fa il paio anche con la riduzione degli orari legati ai cibi d'asporto. Lo stop per questi ultimi è infatti alle 21, mentre c'è ...

