Prefetto Piantedosi e sindaca Raggi incontrano associazioni

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Roma – Ildi Roma, Matteoe laVirginia, hanno incontrato questa mattina negli uffici della Prefettura, i rappresentanti di Confcommercio, Confesercenti, Confederazione nazionale artigianato, Federlazio e Confartigianato. La riunione, “svoltasi in un clima di dialogo sereno e costruttivo, ha consentito – fanno sapere dalla Prefettura – di confrontarsi con lesui temi di maggior attualita’ che interessano la Capitale e ha offerto utili spunti di riflessione anche in relazione alla piu’ efficace applicazione delle prescrizioni in materia di contenimento e contrasto all’emergenza epidemiologica”. L’incontro, secondo quanto si apprende, e’ solo il primo di una serie che saranno programmati in seguito.