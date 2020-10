Precipita in auto dal tornante della vecchia Lecco-Ballabio: grave 65enne (Di venerdì 16 ottobre 2020) Lecco, 16 ottobre 2020 " Un automobilista di 65 anni è Precipitato da un tornante della vecchia Lecco " Ballabio . La Sp 62 è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso. L'incidente si è ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 16 ottobre 2020), 16 ottobre 2020 " Unmobilista di 65 anni &eto da un. La Sp 62 &e; stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso. L'incidente si &e; ...

Lecco, 16 ottobre 2020 – Un automobilista di 65 anni è precipitato da un tornante della vecchia Lecco – Ballabio. La Sp 62 è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso. L'incidente si è ver ...

AUTO PRECIPITA DALLA CURVA IN ZONA ‘PONTE DELLA GALLINA’. SOCCORSI E CODE SULLA SP62

LECCO - Grave incidente verso le 15 di oggi sulla Provinciale 62 all'altezza di Laorca, zona Ponte della Gallina. Un'automobile è precipitata dalla curva sovrastante lungo la strada per Ballabio e la ...

