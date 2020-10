Paolo Mengoli sconvolge tutti: la figlia che ha cresciuto non è sua (Di venerdì 16 ottobre 2020) Paolo Mengoli a Storie Italiane ha svelato che la figlia che ha cresciuto con amore immenso in realtà non era sua figlia. E’ un dolore che porta dentro da anni, lo confida in modo confuso mentre Eleonora Daniele vorrebbe dedicargli più tempo ma la coglie impreparata e la trasmissione sta per concludersi. L’emozione di Mengoli è evidente, le sue parole sconvolgono tutti perché non ne aveva mai parlato, anche se è già tutto risolto da anni, ma risolto forse nel peggiore dei modi. La figlia di Paolo Mengoli è nata nel 1985 oggi ha 35 anni ma da anni non la vede più, non sa molto di lei che ha anche avuto un figlio, il suo nipotino. “Ci sono date ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 16 ottobre 2020)a Storie Italiane ha svelato che lache hacon amore immenso in realtà non era sua. E’ un dolore che porta dentro da anni, lo confida in modo confuso mentre Eleonora Daniele vorrebbe dedicargli più tempo ma la coglie impreparata e la trasmissione sta per concludersi. L’emozione diè evidente, le sue parole sconvolgonoperché non ne aveva mai parlato, anche se è già tutto risolto da anni, ma risolto forse nel peggiore dei modi. Ladiè nata nel 1985 oggi ha 35 anni ma da anni non la vede più, non sa molto di lei che ha anche avuto un figlio, il suo nipotino. “Ci sono date ...

