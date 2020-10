Nimes-PSG stasera in tv: canale, orario e diretta streaming Ligue 1 2020/2021 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Nimes-PSG sarà visibile stasera in tv: ecco canale, orario e come vedere in diretta streaming il match valido per la settima giornata di Ligue 1 2020/2021. Il Nimes scende sul campo di casa dello Stadio delle Costières per ottenere la terza vittoria in stagione, mentre i Campioni d’Europa vogliono convincere mettendo a segno il quinto successo consecutivo. Fischio d’inizio fissato per le ore 21.00 di venerdì 16 ottobre. La partita sarà visibile in diretta su DAZN. Leggi su sportface (Di venerdì 16 ottobre 2020)-PSG sarà visibilein tv: eccoe come vedere inil match valido per la settima giornata di. Ilscende sul campo di casa dello Stadio delle Costières per ottenere la terza vittoria in stagione, mentre i Campioni d’Europa vogliono convincere mettendo a segno il quinto successo consecutivo. Fischio d’inizio fissato per le ore 21.00 di venerdì 16 ottobre. La partita sarà visibile insu DAZN.

sportface2016 : #calcio #Nimes-#PSG stasera in tv: ecco canale, orario e come vedere il match di #Ligue1 2020/2021 - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Ligue 1, Nimes-Psg: dove vedere la gara in Tv e streaming: Dove vedere Nimes Psg Tv str… - Marathonbet_IT : Alla ricerca della vetta è il #PSG di #Neymar che si prepara al weekend per affrontare il #Nimes. Ecco i nostri su… - PSG24hours : RT @parissgitalia: Pronti per la ripresa della Ligue 1? Domani la nostra squadra scenderà in campo Nîmes con molti infortunati ma bisogna a… - parissgitalia : Pronti per la ripresa della Ligue 1? Domani la nostra squadra scenderà in campo Nîmes con molti infortunati ma biso… -