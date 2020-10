Napoli: mamme in rivolta contro De Luca e la chiusura delle scuole (Di venerdì 16 ottobre 2020) Le mamme della Campania si sono organizzate contro Vincenzo De Luca e la decisione di chiudere le scuole in favore della didattica a distanza. Con loro anche decine di scuolabus. La Campania sta registrando oltre 1.000 nuovi casi di Coronavirus al giorno. Per questo motivo Vicenzo De Luca ha stabilito di dover utilizzare le maniere forti nella lotta alla … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 16 ottobre 2020) Ledella Campania si sono organizzateVincenzo Dee la decisione di chiudere lein favore della didattica a distanza. Con loro anche decine di scuolabus. La Campania sta registrando oltre 1.000 nuovi casi di Coronavirus al giorno. Per questo motivo Vicenzo Deha stabilito di dover utilizzare le maniere forti nella lotta alla … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

fattoquotidiano : Napoli, la rivolta di mamme e autisti dei bus contro chiusura scuole decisa da De Luca. De Magistris: “È solo l’ini… - Adnkronos : #Napoli, proteste di mamme e scuolabus contro chiusura scuole - ClarabellaBest : RT @vitaindiretta: Napoli, mamme in strada contro le scuole chiuse #LaVitaInDiretta - TerryEmpyre : RT @valy_s: #Campania #Napoli Dura protesta contro #DeLuca per la chiusura #scuole Centinaia di mamme e studenti: “PAGLIACCI, tante promess… - ciolonap : RT @MediasetTgcom24: Scuole chiuse in Campania, a Napoli protesta delle mamme contro De Luca #Napoli -