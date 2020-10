Napoli-Atalanta sarà seguita in tutto il mondo (Di venerdì 16 ottobre 2020) Un evento seguito in tutto il mondo. Domani pomeriggio i riflettori saranno puntati sul San Paolo per il match Napoli-Atalanta che avrà una copertura televisiva in tutti e 5 Continenti. Previsto il collegamento delle maggiori Nazioni europee, Inghilterra, Spagna, Germania, Russia, Portogallo, Olanda, Danimarca, e quelle sudamericane quali Brasile, Argentina, Colombia, Cile e Messico. Collegati anche Australia, Cina, Giappone, Canada, Stati Uniti, Giamaica, Thailandia, oltre agli Stati africani di Algeria, Angola, Burundi, Camerun, Congo, Egitto, Etiopia, Guinea, Nigeria Senegal, Sudan, Uganda, Zaire, Zambia e Zimbabwe. L'articolo Napoli-Atalanta sarà seguita in tutto il mondo ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 16 ottobre 2020) Un evento seguito inil. Domani pomeriggio i riflettori saranno puntati sul San Paolo per il matchche avrà una copertura televisiva in tutti e 5 Continenti. Previsto il collegamento delle maggiori Nazioni europee, Inghilterra, Spagna, Germania, Russia, Portogallo, Olanda, Danimarca, e quelle sudamericane quali Brasile, Argentina, Colombia, Cile e Messico. Collegati anche Australia, Cina, Giappone, Canada, Stati Uniti, Giamaica, Thailandia, oltre agli Stati africani di Algeria, Angola, Burundi, Camerun, Congo, Egitto, Etiopia, Guinea, Nigeria Senegal, Sudan, Uganda, Zaire, Zambia e Zimbabwe. L'articolosaràinil...

Ovviamente c'è Napoli-Atalanta che aprirà il turno sabato alle 15, mentre la Juventus andrà a Crotone e la Lazio a Genova con la Sampdoria. Ecco dunque le 11 sorprese da schierare nella 4^ giornata.

Roma, 16 ottobre 2020 - Dopo la pausa per le nazionali riparte la Serie A con un sabato che tra Atalanta vs Napoli e Inter vs Milan terrà incollati milioni di tifosi davanti allo schermo. Il derby sar ...

