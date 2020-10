Napoli-Atalanta | Bakayoko deve migliorare la condizione | potrebbe giocare solo parte del match

sscnapoli : ?? | #NapoliAtalanta sarà diretta dall’arbitro Di Bello di Brindisi ?? - sscnapoli : ?? | #NapoliAtalanta sarà seguita in tutto il mondo ?? - pisto_gol : Nel decennio 2010/2020 solo 4 delle 20 società di #seriea2020 #sassuolo #crotone #atalanta #napoli hanno guadagnat… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: VERSO IL MATCH - Napoli, Gattuso deve scegliere il modulo col quale affrontare l'Atalanta - petrazzuolo : RT @napolimagazine: VERSO IL MATCH - Napoli, Gattuso deve scegliere il modulo col quale affrontare l'Atalanta -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Atalanta

Il Napoli sta provando a giocare con il 4-2-3-1, Bakayoko sembra tagliato per il centrocampo a due ma non disdegna quello a tre: “Per me è uguale. Darò tutta la mia disponibilità a giocare come vuole ...Archiviata la pausa per le Nazionali, sarà Napoli-Atalanta il match che rialzerà il sipario sulla ripresa della Serie A. Dopo la sconfitta per 3-0 a tavolino c ...