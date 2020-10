MotoGP | GP Aragon 2020 | Ducati in difficoltà | Andrea Dovizioso chiamato a una rimonta E il Mondiale

Leggi su oasport

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Se a Le Mans era intervenuta la pioggia, caduta poco prima del via della gara, a salvare il fine settimana di Le Mans per la, anche il fine settimana del Gran Premio didellaprende il via con tanti dubbi e incertezze per la scuderia di Borgo Panigale. I problemi sono i consueti per il team tinto di rosso, ovvero la difficoltà a mandare in temperatura le gomme Michelin e una aderenza che proprio non c’è sull’asfalto così freddo. Il tracciato di Alcaniz, con il suo scarso grip e le basse temperature presenti, sembra davvero un rompicapo senza soluzione per i portacolori del team emiliano. Nella giornata di ieri, infatti, il migliore del team di Borgo Panigale è risultato Johann Zarco (Reale Avintia) undicesimo nel complessivo a 1.135 dal record di Maverick ...