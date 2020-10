Morgan sindaco di Milano? Candidatura accettata

SkyTG24 : Sgarbi annuncia la candidatura di Morgan a sindaco di #Milano - SkyTG24 : #Milano, Morgan accetta la proposta di Sgarbi e si candida a sindaco - Adnkronos : #Milano, @InArteMorgan candidato sindaco: 'Accetto, spazio ai giovani' - arca1317 : RT @mauro39438488: Ma vi rendete conto che proporre Morgan come sindaco di Milano è un insulto alla città? Ha un background da musicista, d… - penniconi : RT @Aramcheck76: Alla fine Morgan sindaco mi va bene, lo sostengo: è un artista, un libertario, uno che spariglia le carte. Sarei curioso d… -

Morgan nuovo sindaco di Milano? Secondo Vittorio Sgarbi avrebbe tutte le carte in regola per farlo. Quale sarebbe il suo progetto poltico?Morgan candidato sindaco non è uno scherzo. E' quello che sta succedendo in Lombardia per la precisione a Milano, per le prossime amministrative ...