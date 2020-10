Mercato europeo - Lieve ripresa a settembre: +1,1% (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il Mercato automobilistico europeo lancia i primi, flebili segnali di ripresa grazie al miglioramento del quadro economico e ai programmi di incentivazione alla rottamazione di alcuni Paesi, tra cui l'Italia. Secondo i dati dell'Acea (l'associazione europea dei costruttori di auto), a settembre le immatricolazioni nell'area Ue+Efta (compreso il Regno Unito) si sono attestate su 1.300.048 unità, l'1,1% in più rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. La crescita si confronta con il calo del 17,6% registrato ad agosto e con il -3,7% di luglio, a dimostrazione di una situazione ancora drammatica per un settore che ora deve affrontare il progressivo esaurirsi degli incentivi, come già avvenuto in Francia e come sta per avvenire da noi. Primato all'Italia. Fra i principali mercati del Vecchio ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 16 ottobre 2020) Ilautomobilisticolancia i primi, flebili segnali digrazie al miglioramento del quadro economico e ai programmi di incentivazione alla rottamazione di alcuni Paesi, tra cui l'Italia. Secondo i dati dell'Acea (l'associazione europea dei costruttori di auto), ale immatricolazioni nell'area Ue+Efta (compreso il Regno Unito) si sono attestate su 1.300.048 unità, l'1,1% in più rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. La crescita si confronta con il calo del 17,6% registrato ad agosto e con il -3,7% di luglio, a dimostrazione di una situazione ancora drammatica per un settore che ora deve affrontare il progressivo esaurirsi degli incentivi, come già avvenuto in Francia e come sta per avvenire da noi. Primato all'Italia. Fra i principali mercati del Vecchio ...

fattoquotidiano : Italia e Germania risollevano il mercato dell’auto europeo, immatricolazioni in crescita dell’1% a settembre - luigidimaio : Altra grande operazione di @GruppoCDP che riporta a casa la governance su Borsa Italiana. Con l’ingresso di Cdp in… - GruppoCDP : CDP entra in @Euronext per acquisire #BorsaItaliana, rafforzando il ruolo italiano nel mercato dei capitali europeo… - infoiteconomia : Mercato europeo, lieve ripresa a settembre: +1,1% - - infoiteconomia : Prima crescita dell'anno per il mercato europeo dell'auto -