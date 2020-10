Le donne preferiscono uomini che hanno gatti o cani? (Di venerdì 16 ottobre 2020) Secondo la scienza, le donne troverebbero alcuni uomini più virili di altri e la loro virilità dipenderebbe anche dall’animale domestivo scelto. La virilità di un uomo può dipendere da vari fattori. Secondo uno studio le donne sarebbero attratte dagli uonini che le fanno ridere mentre lo studio del quale stiamo per parlarvi avrebbe scoperto che … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 16 ottobre 2020) Secondo la scienza, letroverebbero alcunipiù virili di altri e la loro virilità dipenderebbe anche dall’animale domestivo scelto. La virilità di un uomo può dipendere da vari fattori. Secondo uno studio lesarebbero attratte dagli uonini che le fanno ridere mentre lo studio del quale stiamo per parlarvi avrebbe scoperto che … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

seriotonina : @Alexiel85 molti uomini preferiscono donne più disponibili - 1511maxi : @13mari81 tutte le donne del mondo GIÀ preferiscono quelli :-)) io parlavo per la mia sponda .. - AlessioParodi6 : @ildelfinogiulio @laGreta_ Si anche... Ma da dove vengo io le donne preferiscono sentirsi dire 'charmant' che 'magr… - WebMarkeThink : @carlopiana @cesco_78 @DavidPuente @ebobferraris @arturodicorinto @FPanunzi @_paperino @ptkdev @quinta… - barbaro_simone : Che scarso, il linguaggio di oggi. È tutto uno zittire, asfaltare, blastare, gufare. I nostalgici come me preferis… -

Ultime Notizie dalla rete : donne preferiscono Le donne preferiscono uomini che hanno gatti o cani? CheDonna.it Le donne preferiscono uomini che hanno gatti o cani?

Per quasi tutte queste donne gli uomini con gatti non hanno fatto parte della lista dei preferiti, anche nel caso di uomini molto attraenti. Di fronte ad un uomo con un gatto le donne scorrevano ...

Uomini e Donne, la confessione drammatica di Carlotta

A Uomini e Donne Carlotta e Roberta Di Padua stanno approfondendo la conoscenza di Michele che, al momento, ha fatto sapere di preferire Roberta fisicamente rispetto a Carlotta. Carlotta non ha ...

Per quasi tutte queste donne gli uomini con gatti non hanno fatto parte della lista dei preferiti, anche nel caso di uomini molto attraenti. Di fronte ad un uomo con un gatto le donne scorrevano ...A Uomini e Donne Carlotta e Roberta Di Padua stanno approfondendo la conoscenza di Michele che, al momento, ha fatto sapere di preferire Roberta fisicamente rispetto a Carlotta. Carlotta non ha ...