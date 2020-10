L’Ambasciata di Svezia contro lo spreco alimentare (Di venerdì 16 ottobre 2020) L’Ambasciata di Svezia in Italia ha promosso un webinar sullo spreco alimentare “Èssenza spreco: esperienze svedesi, italiane e FAO a confronto”, che si è tenuto lunedì 12 ottobre, dalle ore 17.00 alle 19.00, in diretta streaming su Facebook è promosso dal Giornale Diplomatico. . Un terzo del cibo prodotto nel mondo va perso o sprecato. Il modo in cui il cibo viene prodotto, processato, distribuito, consumato e sprecato ha un grosso impatto sulle nostre vite, le nostre comunità e sull’ambiente. Come possiamo ridurre lo spreco? L’Ambasciata di Svezia, in collaborazione con lo chef Massimo Malantrucco e NaturaSì, ha organizzato il seminario digitale con l’obiettivo di presentare nuove idee e strategie per ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 16 ottobre 2020) L’Ambasciata diin Italia ha promosso un webinar sullo“Èssenza: esperienze svedesi, italiane e FAO a confronto”, che si è tenuto lunedì 12 ottobre, dalle ore 17.00 alle 19.00, in diretta streaming su Facebook è promosso dal Giornale Diplomatico. . Un terzo del cibo prodotto nel mondo va perso o sprecato. Il modo in cui il cibo viene prodotto, processato, distribuito, consumato e sprecato ha un grosso impatto sulle nostre vite, le nostre comunità e sull’ambiente. Come possiamo ridurre lo? L’Ambasciata di, in collaborazione con lo chef Massimo Malantrucco e NaturaSì, ha organizzato il seminario digitale con l’obiettivo di presentare nuove idee e strategie per ...

federconsroma : “Essenza Spreco” un progetto contro lo #spreco alimentare in collaborazione con l’Ambasciata di Svezia.… - ItalyinSE : NOVITÀ: rilascio carta di identità elettronica #CIE anche in #Svezia presso l’Ambasciata d’Italia a Stoccolma ?? - TribunaEconomic : “#EssenzaSpreco” un progetto contro lo #sprecoalimentare in collaborazione con @swedeninitaly… - FabriBor : RT @quantum_prana: Ottima risposta, analitica e coi numeri, dell' ambasciatore italiano in #Svezia a quell' infame di Tegnell, che sembra n… - quantum_prana : Ottima risposta, analitica e coi numeri, dell' ambasciatore italiano in #Svezia a quell' infame di Tegnell, che sem… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Ambasciata Svezia Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo Corriere della Sera