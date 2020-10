La città ducale si tinge di rosa per il doppio passaggio del Giro d’Italia (Di venerdì 16 ottobre 2020) Cividale 20 maggio 2016. Giro d’ Italia 2016. 13 Tappa Palmanova – Cividale. Passaggi ed arrivo a Cividale. © Petrussi Foto Press / Singoli autoriLa città ducale si tinge di rosa per il doppio passaggio del Giro d’Italia previsto martedì 20 ottobre Il percorso e le chiusure al traffico in città: Cividale del Friuli ospiterà per la quarta volta in pochi anni il Giro d’Italia; martedì 20 ottobre il Giro effettuerà un duplice passaggio in città in occasione della tappa Udine – San Daniele del Friuli. Il percorso cittadino si snoderà lungo le seguenti strade: Via Gemona, Via Bottego, Via Libertà, Via Sanguarzo, ... Leggi su udine20 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Cividale 20 maggio 2016.d’ Italia 2016. 13 Tappa Palmanova – Cividale. Passaggi ed arrivo a Cividale. © Petrussi Foto Press / Singoli autoriLa cittàsidiper ildeld’Italia previsto martedì 20 ottobre Il percorso e le chiusure al traffico in città: Cividale del Friuli ospiterà per la quarta volta in pochi anni ild’Italia; martedì 20 ottobre ileffettuerà un duplicein città in occasione della tappa Udine – San Daniele del Friuli. Il percorso cittadino si snoderà lungo le seguenti strade: Via Gemona, Via Bottego, Via Libertà, Via Sanguarzo, ...

