Immobile deluso dopo gli errori contro l’Olanda: ieri ha ricevuto la visita di Egidio Calloni (Di venerdì 16 ottobre 2020) L'articolo Immobile deluso dopo gli errori contro l’Olanda: ieri ha ricevuto la visita di Egidio Calloni proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 16 ottobre 2020) L'articologlil’Olanda:haladiproviene da Alfredo Pedullà.

SandifordL : @RaiSport Immobile ha deluso: sotto le aspettative non solo per il gol sbagliato. Non provava le giocate difficili… - DMS_Comp : @RaiSport Sensi, Barella, Pellegrini, Locatelli in centrocampo sono i piu' forti. Non vedo piu' Verratti e Jorginho… -