Il pronostico di Chelsea-Siviglia | 1a giornata del gruppo E di Champions

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Da martedì 20 ottobre ritorna laLeague, il torneo per squadre di club più importante e famoso del Mondo! Dopo le difficoltà enormi per concludere il torneo nella passata stagione tutti vogliono tornare alla normalità, e la partenza della fase a gironi è attesissima. NelE ildi Frank Lampard parte con l’assoluto favore dei pronostici per vincere il raggruppamento. A giocarsi il secondo posto di saranno poi, Rennes e Krasnodar. Di seguito andremo ad analizzare ildi. LE PROBABILI FORMAZIONI DELLE DUE SQUADRE:(4-4-2): Kepa; James, Christensen, Zouma, Azpilicueta; Mount, Kanté, Kovacic, Havertz; Werner, Abraham. All. ...