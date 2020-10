Il Paradiso delle Signore 5 anticipazioni: LAURA socia di Salvo e Marcello ma… (Di venerdì 16 ottobre 2020) Tante novità in arrivo a Il Paradiso delle Signore, dove la dolcezza di LAURA Parisi (Arianna Montefiori) sembra aver conquistato non solo il grande magazzino milanese ma anche la caffetteria gestita dai simpatici Salvatore Amato (Emanuel Caserio) e Marcello Barbieri (Pietro Masotti).Leggi anche: anticipazioni Uomini e donne: sfilata maschile, ecco chi la vince…Prima di addentrarci negli spoiler, vi segnaliamo che la fiction daily di Rai 1 è ripartita davvero alla grande dopo la pausa forzata dell’ultimo periodo: un ottimo segnale di ripresa è dato dagli ascolti super positivi del pubblico, che sembra seguire con sempre crescente passione le vicende dei nostri personaggi. Il Paradiso delle Signore: ... Leggi su tvsoap (Di venerdì 16 ottobre 2020) Tante novità in arrivo a Il, dove la dolcezza diParisi (Arianna Montefiori) sembra aver conquistato non solo il grande magazzino milanese ma anche la caffetteria gestita dai simpatici Salvatore Amato (Emanuel Caserio) eBarbieri (Pietro Masotti).Leggi anche:Uomini e donne: sfilata maschile, ecco chi la vince…Prima di addentrarci negli spoiler, vi segnaliamo che la fiction daily di Rai 1 è ripartita davvero alla grande dopo la pausa forzata dell’ultimo periodo: un ottimo segnale di ripresa è dato dagli ascolti super positivi del pubblico, che sembra seguire con sempre crescente passione le vicende dei nostri personaggi. Il: ...

redazionetvsoap : #IlParadisoDelleSignore #PDSdaily Ha grandi idee, Salvo e Marcello la prendono in società con loro. Ecco le… - silvestrasorber : Il Paradiso delle Signore: Buone notizie per Umberto - AgenziaOpinione : rai 1 – “ Il paradiso delle signore “ * St 5 Ep 4 PUNTATA DEL 15 ottobre 2020, « la festa di fidanzamento tra Gabri… - katrina1868 : @Vince7914 Con questo obbligo delle mascherine sarà il paradiso dei rapinatori e malintenzionati! D’altronde le Ris… - PrimarosaSorio : @GiusCandela Io guardo solo Il paradiso delle signore!!la cronaca nera proprio non la reggo quotidianamente!! -