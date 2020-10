Gp Aragon | Viñales | Giornata positiva nonostante il vento

(Di venerdì 16 ottobre 2020) ALCANIZ - " È stata una, seppur difficile per ile il freddo. Mi trovo molto bene in pista '. È soddisfatto Maverick Viñales al termine della primadi prove ...

vi_navy : Avevo il dubbio che la Michelin avesse portato le gomme 2019 ad Aragon invece direi di no. - vi_navy : Io che penso al rettilineo di Aragon. Speriamo le gomme siano decenti. - LIVIARAFFAGLIO : RT @InternoPoesia: «Dammi le tue mani ché il mio cuore vi si conformi Taccia il mondo per un attimo almeno Dammi le tue mani ché la mia ani… -

Ultime Notizie dalla rete : Aragon Viñales

La Gazzetta del Mezzogiorno

15.55 Grazie a tutti amici di OA Sport per averci seguito in questa FP2. Appuntamento a domani. Un saluto a tutti! 15.54 Di Giannantonio, Bezzecchi e Lowes sono i protagonisti di questo turno. Bastian ...Il numero 12 della Yamaha si conferma il pilota da battere con Quartararo e Morbidelli che chiudono la giornata alle sue spalle. Il pilota spagnolo ha messo in fila tutti gli avversari e ferma il cron ...