Gianni Morandi posta una FOTO di Cristiano Ronaldo in quarantena | “La mia tartaruga dorme…” | delirio sul web

Leggi su velvetgossip

(Di venerdì 16 ottobre 2020) L’ironia dipiace a tutti, grandi e piccini, così come la sua musica. L’artista è molto social, condivide selfie – autoscatti, così come piace definirli a lui – con la sua Anna e spesso racconta come procedono le sue giornate. Oggi ha pubblicato uno scatto diche ha subito fatto impazzire i suoi fan… “Anche io ho la, ma la mia dorme da anni…” Insomma,ha pubblicato un’immagine che ritrae, da poco risultato positivo al coronavirus, in piscina, con in mostra un fisico scolpito. Ci si potrebbe chiedere perché maiabbia scelto di pubblicare unacosì del ...