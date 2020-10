Francesco Oppini sbotta contro Tommaso Zorzi: “Parlerò con i miei legali” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il figlio d’arte non ha gradito lo scherzo fatto dall’influencer C’è brusio nella Casa dopo lo scherzo di Tommaso Zorzi a Francesco Oppini. L’influencer di pomeriggio ha parlato con Stefania Orlando e ha cercato di capire il perché Oppini se la sia presa tanto per il suo scherzo. In pratica ieri sera Tommaso ha dichiarato a Francesco di essersi innamorato di lui e Oppini non l’ha presa per niente bene, tanto che avrebbe addirittura detto di voler sentire i suoi legali contro Tommaso agli autori. Lo scherzo a Francesco Oppini Uno burla per Tommaso che davanti a tutti nella nottata ha deciso di dichiararsi, ma ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il figlio d’arte non ha gradito lo scherzo fatto dall’influencer C’è brusio nella Casa dopo lo scherzo di. L’influencer di pomeriggio ha parlato con Stefania Orlando e ha cercato di capire il perchése la sia presa tanto per il suo scherzo. In pratica ieri seraha dichiarato adi essersi innamorato di lui enon l’ha presa per niente bene, tanto che avrebbe addirittura detto di voler sentire i suoi legaliagli autori. Lo scherzo aUno burla perche davanti a tutti nella nottata ha deciso di dichiararsi, ma ...

magicawaitsforu : Guenda: Franci sex symbol. Tommaso: per carità se non vuoi che si offenda non dirlo mai più. Francesco: *lo fissa e… - hazsmyantidvte_ : RT @magicawaitsforu: Nessuno: Francesco Oppini dopo aver litigato con Tommaso: potrei tirargli un bel limone duro per risolvere tutto. BRA… - ToniaPeluso : GUENDA: Francesco sei un sex symbol ZORZI: Per carità, se non vuoi che si offenda non dirlo mai più CON OPPINI DI… - _nightingal_ : Guenda a Oppini: 'Francesco, il nostro sex symbol' Tommi: 'per carità, non dirlo più... sia mai si offenda' Cala il… -