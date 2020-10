Federmeccanica: produzione in forte calo, crisi senza precedenti (Di venerdì 16 ottobre 2020) (Teleborsa) – La produzione metalmeccanica ha perso il 19,8% nei primi otto mesi dell’anno rispetto ai primi otto del 2019. Non si salva neppure l’export, ancora di salvezza nelle precedenti crisi, che segna un -16,7% nei primi sette mesi del 2020 rispetto allo scorso. Questa l’amara fotografia scattata dall’Indagine congiunturale di Federmeccanica sull’industria metalmeccanica. “Siamo dentro una crisi senza precedenti”, ha sottolineato il Vicepresidente di Federmeccanica, Fabio Astori. “I pochi segnali positivi degli ultimi mesi non riusciranno a compensare i tanti segni meno del 2020 che hanno interessato tutti gli indicatori economici più importanti, dal Pil alla produzione ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 16 ottobre 2020) (Teleborsa) – Lametalmeccanica ha perso il 19,8% nei primi otto mesi dell’anno rispetto ai primi otto del 2019. Non si salva neppure l’export, ancora di salvezza nelle, che segna un -16,7% nei primi sette mesi del 2020 rispetto allo scorso. Questa l’amara fotografia scattata dall’Indagine congiunturale disull’industria metalmeccanica. “Siamo dentro una”, ha sottolineato il Vicepresidente di, Fabio Astori. “I pochi segnali positivi degli ultimi mesi non riusciranno a compensare i tanti segni meno del 2020 che hanno interessato tutti gli indicatori economici più importanti, dal Pil alla...

CorriereQ : Federmeccanica, in 8 mesi produzione aziende -19,8% - Italia_Notizie : Federmeccanica: “perso un quinto della produzione, male anche l’export. Impossibili gli aumenti in busta paga” - clikservernet : Federmeccanica: “perso un quinto della produzione, male anche l’export. Impossibili gli aumenti in busta paga” - Noovyis : (Federmeccanica: “perso un quinto della produzione, male anche l’export. Impossibili gli aumenti in busta paga”) P… - ladyrosmarino : RT @fattoquotidiano: Federmeccanica: “perso un quinto della produzione, male anche l’export. Impossibili gli aumenti in busta paga” https:/… -