Di Pietro | «Napoli? Sono bianconero Ma Juventus senza stile»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Il politico Antonio Diha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo dell’annullamento di: le sue dichiarazioni Il politico Antonio Diha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo dell’annullamento di. «juventino, ma ho trovatodila dirigenza della. Mi sarei aspettato un gentlemen’s agreement, evitando di presentarsi in campo per la partita contro ile dicendo di non voler vincere a tavolino, ma in campo». Leggi su Calcionews24.com