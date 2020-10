Critiche alla Premier Finlandese Sanna per una scollatura Ma il popolo è con lei

Leggi su quotidianpost

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Dopo le duremosseper una, a detta di alcuni troppo audace, ildi internet è esploso in post e commenti che mostravano la loro solidarietà. Tante donne hanno postato la loro foto con unain bella vista, accompagnata dall’hashtag “#iostocon”. Tutto è iniziato quandoMarin ha posato per un giornale femminile, Trendi. In una delle foto indossava un abito scollato definito da alcuni “indecente“. Altri, invece, si sono lasciati andare a giudizi di sorta anche ben più elaborati, come “Perché non pensa a fare il suo lavoro anziché fare la modella?” oppure: ...