Covid, De Luca: “Con questi numeri, le mezze misure non servono più. Sono necessarie decisioni forti adesso” (Di venerdì 16 ottobre 2020) “Cerco di saltare completamente ogni commento su tutto quello che è stato detto e scritto in queste settimane. Non rispondo a nulla, dovrei perdere ore intere a rispondere a cose indegne”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, introduce la sua diretta informativa su Facebook, difendendo con forza la sua ultima ordinanza dalle varie critiche, da lui definite “aberranti”. De Luca è tranchant: “Siamo nel pieno della seconda ondata dell’epidemia con una differenza rispetto a marzo: i numeri di contagio Sono molto più alti, ma con situazioni di minore gravità. Tuttavia, questo non ci deve illudere, perché man mano che ci avviciniamo all’inverno e si alza l’età dei contagiati, dobbiamo mettere in conto un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 ottobre 2020) “Cerco di saltare completamente ogni commento su tutto quello che è stato detto e scritto in queste settimane. Non rispondo a nulla, dovrei perdere ore intere a rispondere a cose indegne”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, introduce la sua diretta informativa su Facebook, difendendo con forza la sua ultima ordinanza dalle varie critiche, da lui definite “aberranti”. Deè tranchant: “Siamo nel pieno della seconda ondata dell’epidemia con una differenza rispetto a marzo: idi contagiomolto più alti, ma con situazioni di minore gravità. Tuttavia, questo non ci deve illudere, perché man mano che ci avviciniamo all’inverno e si alza l’età dei contagiati, dobbiamo mettere in conto un ...

borghi_claudio : Chi va a commentare 'scuole chiuse a Napoli' sotto gli articoli di Fanpage? (Questa la capiscono solo gli under 18)… - Corriere : De Luca: «Coprifuoco alle 22 per Halloween, la festa monumento all’imbecillità» - fanpage : ?? ULTIM'ORA: Arriva lo stop. La nuova ordinanza del governatore Vincenzo De Luca #COVID__19 - MelchiorreG : Covid-19 Vincenzo de Luca nel weekend di Halloween si chiuderà tutto co... - MatteoMarchini5 : Covid, De Luca: “Con questi numeri, le mezze misure non servono più. Sono necessarie decisioni forti adesso” -