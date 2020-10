Covid a Roma, il disastro di Zingaretti e del M5S: reportage allucinante di Piazza Pulita (video) (Di venerdì 16 ottobre 2020) Le Asl di Roma nel caos più imbarazzante: ore di attese ai drive in per un tampone e positivi mai contattati per il tracciamento. Una vergogna assoluta. L’inadeguatezza della Regione di Nicola Zingaretti e del governo Pd-5Stelle è stata smascherata nel servizio di PiazzaPulita di La7 andato in onda nella puntata di giovedì 15 ottobre. Una gestione disastrosa della pandemia, che contribuisce ad alimentare continui focolai. Le testimonianze sono incredibili. “Sono stata abbandonata a me stessa, ho chiamato io tutte le persone che ho frequentato”, denuncia una ragazza in coda al drive in. “Sono risultata positiva il 18 settembre, ho una figlia di 15 anni. Per avvisare la ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 16 ottobre 2020) Le Asl dinel caos più imbarazzante: ore di attese ai drive in per un tampone e positivi mai contattati per il tracciamento. Una vergogna assoluta. L’inadeguatezza della Regione di Nicolae del governo Pd-5Stelle è stata smascherata nel servizio didi La7 andato in onda nella puntata di giovedì 15 ottobre. Una gestionesa della pandemia, che contribuisce ad alimentare continui focolai. Le testimonianze sono incredibili. “Sono stata abbandonata a me stessa, ho chiamato io tutte le persone che ho frequentato”, denuncia una ragazza in coda al drive in. “Sono risultata positiva il 18 settembre, ho una figlia di 15 anni. Per avvisare la ...

