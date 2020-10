Covid, 31enne intubato a Roma: la situazione degenera inspiegabilmente (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il 31enne Diego, gestore del pub “Casa Clandestina” di Ostia, è intubato da 3 giorni: “situazione inspiegabile” – dichiarano i medici Diego Gianella, il 31enne gestore del “Casa Clandestina“, simbolo della movida di Ostia, è stato ricoverato d’urgenza allo Spallanzani, dove si trova intubato da circa 3 giorni. I medici, che ne hanno rilevato la … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 16 ottobre 2020) IlDiego, gestore del pub “Casa Clandestina” di Ostia, èda 3 giorni: “inspiegabile” – dichiarano i medici Diego Gianella, ilgestore del “Casa Clandestina“, simbolo della movida di Ostia, è stato ricoverato d’urgenza allo Spallanzani, dove si trovada circa 3 giorni. I medici, che ne hanno rilevato la … L'articolo proviene da YesLife.it.

AssiElena : Il Gestore del notissimo #pub antifascista è in T.I. per #COVID. Ha lavorato per settimane con febbre(delinquente).… - shopenauerwho : RT @Monia_Merli: Forza #Diego! Non mollare! Dannato #COVID__19 #Coronavirus, 31enne intubato a Roma: 'Carica virale altissima', l'apparat… - Monia_Merli : Forza #Diego! Non mollare! Dannato #COVID__19 #Coronavirus, 31enne intubato a Roma: 'Carica virale altissima', l'… -

Oggi però fa paura l’avvertimento di infermieri e dottori romani che hanno appena fatto trapelare una notizia sconvolgente in ambito Covid: un 31enne di Lido di Ostia, di nome Daniele Gianella ha ...

Un 31enne romano affetto da Coronavirus e ricoverato in terapia intensiva ha lasciato di stucco i medici: “Carica virale enorme, il suo sistema respiratorio è collassato”. Quando è arrivato al pronto ...

