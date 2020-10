Covid 19, focolaio in casa di riposo a Portici: morti due anziani (Di venerdì 16 ottobre 2020) Portici: due anziani residenti nella casa di riposo Pio XII sono deceduti a causa del Covid 19. Arriva una triste notizia riguardante casa di riposo Pio XII di Portici, dove la settimana scorsa era scoppiato un https://www.2anews.it/Portici-57-positivi-al-Covid-19-in-una-casa-di-riposo/ (con ben 57 persone positive, di cui 41 anziani e 16 operatori sanitari). Come riporta “Il Mattino”, nelle ultime 24 … Leggi su 2anews (Di venerdì 16 ottobre 2020): dueresidenti nelladiPio XII sono deceduti a causa del19. Arriva una triste notizia riguardantediPio XII di, dove la settimana scorsa era scoppiato un https://www.2anews.it/-57-positivi-al--19-in-una--di-/ (con ben 57 persone positive, di cui 41e 16 operatori sanitari). Come riporta “Il Mattino”, nelle ultime 24 …

