Coronavirus, un focolaio a Montecitorio? I capigruppo di M5s, Forza Italia e Fratelli d’Italia sono positivi (Di venerdì 16 ottobre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 16 ottobre (Italia/Mondo)La prima a dare l’annuncio questa mattina è stata Maria Stella Gelmini: «Anche io sono positiva al Covid», ha scritto sulla sua bacheca Facebook la capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. «Tra poche ore avrei dovuto prendere un volo, per andare a Cosenza a dare l’ultimo saluto a Jole Santelli. E invece niente». Gelmini ha rassicurato a proposito delle sue condizioni di salute, ha detto di stare bene e di non aver alcun sintono: «sono stata super attenta in queste settimane, ma questo virus è subdolo e pericoloso. Massima precauzione e rigore: le uniche ricette per sconfiggerlo». Poi ha concluso facendosi coraggio: «Supereremo anche questa». ... Leggi su open.online (Di venerdì 16 ottobre 2020), ultime notizie del 16 ottobre (/Mondo)La prima a dare l’annuncio questa mattina è stata Maria Stella Gelmini: «Anche iopositiva al Covid», ha scritto sulla sua bacheca Facebook la capogruppo dialla Camera dei deputati. «Tra poche ore avrei dovuto prendere un volo, per andare a Cosenza a dare l’ultimo saluto a Jole Santelli. E invece niente». Gelmini ha rassicurato a proposito delle sue condizioni di salute, ha detto di stare bene e di non aver alcun sintono: «stata super attenta in queste settimane, ma questo virus è subdolo e pericoloso. Massima precauzione e rigore: le uniche ricette per sconfiggerlo». Poi ha concluso facendosi coraggio: «Supereremo anche questa». ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, focolaio in una Rsa di Monza: 33 positivi e sei decessi #Coronavirusitalia - MediasetTgcom24 : Coronavirus, ecco come nasce un focolaio: così un positivo ne ha contagiati 126 a Vercelli #CORONAVIRUS… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, focolaio a #Mortara, 56 suore positive #ANSA - luposeduto167 : RT @dukana2: Focolaio di #Covid19 al Collegio di #Milano: 25 studenti positivi e 70 in isolamento...#Lombardia #andratuttobenestocazzo htt… - Jenni79430950 : RT @dukana2: Focolaio di #Covid19 al Collegio di #Milano: 25 studenti positivi e 70 in isolamento...#Lombardia #andratuttobenestocazzo htt… -