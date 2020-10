Chiusura scuole, il Governo contro De Luca: possibile opposizione (Di venerdì 16 ottobre 2020) La nuova ordinanza del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha fatto infuriare il Governo centrale. Così il governatore campano ha chiuso le chiuse per l’aumento dei contagi e così ha optato nuovamente per due settimane per la didattica a distanza. Subito è arrivata la risposta del ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, che ha definito … Leggi su viagginews (Di venerdì 16 ottobre 2020) La nuova ordinanza del presidente della Regione Campania, Vincenzo De, ha fatto infuriare ilcentrale. Così il governatore campano ha chiuso le chiuse per l’aumento dei contagi e così ha optato nuovamente per due settimane per la didattica a distanza. Subito è arrivata la risposta del ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, che ha definito …

