Chiara Ferragni, le dolci dediche su Instagram per il compleanno di Fedez (Di venerdì 16 ottobre 2020) Un compleanno davvero speciale quello di Fedez che arriva durante un momento professionale e privato molto bello per i Ferragnez, che tra l’emozione della gravidanza e gli impegni di lavoro, hanno festeggiato i 31 anni del cantante. E ovviamente non potevano mancare i messaggi d’amore sui social. Chiara Ferragni ha voluto celebrare il giorno del compleanno del marito con una serie di post molto dolci su Instagram. Nel primo, i due sono ritratti insieme in una posa romantica, entrambi con lo sguardo fisso verso l’obiettivo: “Il compleanno più felice al mio amore per sempre, l’unico e il solo my ride-or-die. Ti amo per sempre, sono così orgogliosa della nostra famiglia che si sta allargando”, ha ... Leggi su dilei (Di venerdì 16 ottobre 2020) Undavvero speciale quello diche arriva durante un momento professionale e privato molto bello per i Ferragnez, che tra l’emozione della gravidanza e gli impegni di lavoro, hanno festeggiato i 31 anni del cantante. E ovviamente non potevano mancare i messaggi d’amore sui social.ha voluto celebrare il giorno deldel marito con una serie di post moltosu. Nel primo, i due sono ritratti insieme in una posa romantica, entrambi con lo sguardo fisso verso l’obiettivo: “Ilpiù felice al mio amore per sempre, l’unico e il solo my ride-or-die. Ti amo per sempre, sono così orgogliosa della nostra famiglia che si sta allargando”, ha ...

