Casalinga | perché no?

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Questo articolo è stato pubblicato sul numero 42 di Vanity Fair, in edicola fino al 20 ottobre. Quasi quasi se ne andrebbe in pensione. Alla vigilia dei 41 anni (li compie il 14 novembre), Olga Kurylenko è pronta a fare bilanci professionali e privati e giura che non ci penserebbe due volte a mollare Hollywood per una vita ritirata e casalinga. Che la si creda o no poco importa, intanto ha quattro film in cantiere, incluso un ruolo da sirena per Empires of the deep, e si gode l’ultimo riconoscimento, il premio come migliore attrice Kinéo International Award, ricevuto – anche se a distanza – durante la Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. L’impegno sul set le ha impedito di essere presente fisicamente al festival, un appuntamento che non avrebbe saltato, nonostante a marzo sia stata contagiata dal Covid-19: «Ero terrorizzata», ricorda, «al solo pensiero di tutte le storie di morti legate al coronavirus, ma i miei sintomi, a parte una febbre alta ben oltre i 39 gradi, non erano poi tanto gravi. Sono stata ricoverata in ospedale e ho passato tutto il tempo con una terribile emicrania, ma non ho mai avuto tosse o difficoltà respiratorie».