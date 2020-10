Camporeale. Benedetto Ferrara ucciso davanti alla chiesa

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 16 ottobre 2020)è sotto choc per l’omicidio di. “Esprimo viva condanna per l’omicidio commesso propriodi” scrive su facebook Don Antonio Caruso arciprete di. Elevo al Signore la mia preghiera e sono vicino ai familiari”., 26 anni, è statocon alcuni colpi di arma da fuoco nel corso di una lite a, piccolo centro in provincia di Palermo. Le indagini sono condotte dai Carabinieri della Compagnia di Partinico. L’assassino ha usato una pistola calibro 38. Il presunto assassino è prima fuggito ma si è poi costituito. La lite, a ...