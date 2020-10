Bruxelles: Europa, allarme Covid dopo il vertice dei 27 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Europa in allerta dopo la recrudescenza dell'epidemia nel continente. Mentre i singoli paesi prendono nuove drastiche misure, dal vertice di Bruxelles i leader accelerano per la cooperazione sul tracciamento e sui test Leggi su firenzepost (Di venerdì 16 ottobre 2020)in allertala recrudescenza dell'epidemia nel continente. Mentre i singoli paesi prendono nuove drastiche misure, daldii leader accelerano per la cooperazione sul tracciamento e sui test

BRUXELLES - "Il Regno Unito deve prepararsi a un no deal ... e quanto abbiamo scritto ieri resta valido oggi", ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, al termine del vertice, ad ...

Lo ha affermato il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, nel corso di una conferenza stampa a margine del Consiglio europeo di Bruxelles. Una mappa del rischio delle aree con la più alta incidenza ...

