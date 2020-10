Ardea, Via Bologna sempre allagata dopo ogni pioggia, i residenti tornano a chiedere interventi (FOTO) (Di venerdì 16 ottobre 2020) A Marina di Ardea c’è un tratto di circa 200 metri in Via Bologna (dal civico n. 197 al 217 grossomodo) che ad ogni pioggia puntualmente si allaga. Una situazione insostenibile per i residenti che, a seguito dei forti temporale abbattutisi nelle scorse ore sul territorio, tornano a chiedere interventi. «Come si evince dalla FOTO scattata poco fa è ancora allagata dalla pioggia di ieri, i cittadini possono percorrere questo tratto di 200 mt solo se hanno la macchina, chi non ha la macchina deve rimanere segregato dentro casa fino a quando l’allagamento non si dissolve», racconta Michele Di Stefano dell’Associazione RivaluTiamo Marina di Ardea. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 16 ottobre 2020) A Marina dic’è un tratto di circa 200 metri in Via(dal civico n. 197 al 217 grossomodo) che adpuntualmente si allaga. Una situazione insostenibile per iche, a seguito dei forti temporale abbattutisi nelle scorse ore sul territorio,. «Come si evince dallascattata poco fa è ancoradalladi ieri, i cittadini possono percorrere questo tratto di 200 mt solo se hanno la macchina, chi non ha la macchina deve rimanere segregato dentro casa fino a quando l’allagamento non si dissolve», racconta Michele Di Stefano dell’Associazione RivaluTiamo Marina di. ...

CorriereCitta : Ardea, Via Bologna sempre allagata dopo ogni pioggia, i residenti tornano a chiedere interventi (FOTO) - RugbyAnzioClub : Partecipare è semplice e non comporta alcuna spesa o impegno, vieni a trovarci ad Anzio in via Ardea 8. Sport, Amic… - ilfaroonline : Ardea, distesa di #rifiuti abbandonati lungo via Lecce: la #denuncia di un cittadino - infoitinterno : Ardea, scontro frontale su via Pontina Vecchia: quattro feriti, uno in codice rosso - primula_65 : Pomezia: apre il drive in per i tamponi sulla Via del Mare -

Ultime Notizie dalla rete : Ardea Via Ardea, le intemperie creano diversi danni. Molti gli interventi di Polizia Locale, Vigili del Fuoco e Protezione Civile MeridianaNotizie