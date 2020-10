Wanda Nara Instagram stories: il massaggio rilassante ipnotizza i fan (Di giovedì 15 ottobre 2020) Dopo l’approdo di suo marito Mauro Icardi al PSG, Wanda Nara vive la sua vita tra Parigi e Milano. Poche ore fa l’ex volto noto di TikiTaka e del GFVip ha pubblicato sul suo profilo social delle Instagram stories da urlo. L’immagine di Wanda Nara mentre si gode un massaggio rilassante non verrà dimenticata tanto facilmente dai suoi numerosi ammiratori. Che dire? Wanda ha un fisico talmente perfetto da sembrare scolpito nel marmo. Ogni volta i suoi oltre 7 milioni di followers perdono completamente la testa davanti alla sua innata femminilità. Non c’è nulla da fare, la showgirl è la loro donna dei sogni. Leggi anche –> Wanda Nara ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 15 ottobre 2020) Dopo l’approdo di suo marito Mauro Icardi al PSG,vive la sua vita tra Parigi e Milano. Poche ore fa l’ex volto noto di TikiTaka e del GFVip ha pubblicato sul suo profilo social delleda urlo. L’immagine dimentre si gode unnon verrà dimenticata tanto facilmente dai suoi numerosi ammiratori. Che dire?ha un fisico talmente perfetto da sembrare scolpito nel marmo. Ogni volta i suoi oltre 7 milioni di followers perdono completamente la testa davanti alla sua innata femminilità. Non c’è nulla da fare, la showgirl è la loro donna dei sogni. Leggi anche –>...

