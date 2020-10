Tiziano Ferro confessa: «Ero alcolista e volevo morire» (Di giovedì 15 ottobre 2020) Tiziano Ferro: 40 anni in musica sfoglia la gallery «Ero un alcolista. L’alcol mi dava la forza di non pensare al dolore e alla tristezza ma mi portava a voler morire sempre più spesso». Tiziano Ferro si racconta a 360 gradi: nel film documentario Ferro disponibile dal 6 novembre su Amazon Prime c’è la storia di un uomo prima ancora che della popstar. Il settimanale 7 del Corriere della Sera anticipa il racconto di un divo che, lontano dai riflettori, ha dovuto ... Leggi su iodonna (Di giovedì 15 ottobre 2020): 40 anni in musica sfoglia la gallery «Ero un. L’alcol mi dava la forza di non pensare al dolore e alla tristezza ma mi portava a volersempre più spesso».si racconta a 360 gradi: nel film documentariodisponibile dal 6 novembre su Amazon Prime c’è la storia di un uomo prima ancora che della popstar. Il settimanale 7 del Corriere della Sera anticipa il racconto di un divo che, lontano dai riflettori, ha dovuto ...

