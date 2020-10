Terzo caso di Covid all’ospedale di Polla: positivo medico del pronto soccorso (Di giovedì 15 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPolla – È risultato positivo al tampone per il coronavirus, un medico salernitano in servizio presso il pronto soccorso dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla. Asintomatico e in isolamento domiciliare, il medico, insieme a decine di suoi colleghi dei vari reparti del nosocomio valdianese, qualche giorno fa, era stato sottoposto al tampone per la ricerca del Covid, su iniziativa della direzione sanitaria coordinata dal medico Luigi Mandia che periodicamente effettua controlli di screening sul personale sanitario per prevenire contagi da coronavirus. L’esito del tampone è giunto poco fa: il medico del pronto ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 15 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– È risultatoal tampone per il coronavirus, unsalernitano in servizio presso ildell’ospedale “Luigi Curto” di. Asintomatico e in isolamento domiciliare, il, insieme a decine di suoi colleghi dei vari reparti del nosocomio valdianese, qualche giorno fa, era stato sottoposto al tampone per la ricerca del, su iniziativa della direzione sanitaria coordinata dalLuigi Mandia che periodicamente effettua controlli di screening sul personale sanitario per prevenire contagi da coronavirus. L’esito del tampone è giunto poco fa: ildel...

