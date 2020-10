Tennis | ATP Sardegna 2020 | Lorenzo Musetti batte nettamente Andrea Pellegrino e accede ai quarti di finale!

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Una parola su tutte: devastante.domina letteralmente l’ottavo di finale dell’ATP dicontro(n.292 del mondo), giocatore proveniente dalle qualificazioni, imponendosi per 6-2 6-1 in un ora di gioco. Un match accompagnato da non poca tensione quello dell’azzurrino, ricordandosi del caso positivo al Covid-19 di Fabio Fognini e della disputa del doppio formato dae Fabio. Di fatto, il ragazzo nativo di Carrara ha potuto giocare a a 18 anni e 7 mesi si regala il primo quarto di finale in carriera di un torneo ATP (primo 2002 a riuscirci). Ad attenderlo ci sarà il tedesco Yannick Hanfmann (n.101 del mondo), che a sorpresa ha sconfitto la testa di serie n.3 del tabellone Casper Ruud (n.25 del ...

TENNIS – Non c'è stata praticamente partita nel "derby" italiano di ottavi di finale che questa mattina sulla terra rossa del torneo Atp 250 di Sardegna ha visto sfidarsi Lorenzo Musetti e Andrea Pell ...