Temptation Island | Alberto ha tradito Speranza

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Cosa è accaduto addi? Come andrà a finire tra di loro? È davvero finita tradi? La coppia aveva deciso di partecipare al programma per capire se, dopo tanti anni, le loro vite potessero rimanere ancora sullo stesso binario. Ma a quanto pareha decisamente preso a camminare altrove, con la tentatrice conosciuta nel villaggio. EArticolo completo: dal blog SoloDonna

annakiara119 : RT @amoiltrash: Comodini del GF + coglioncelli di Temptation Island = maschi del parterre di #uominiedonne - amoiltrash : Comodini del GF + coglioncelli di Temptation Island = maschi del parterre di #uominiedonne - infoitcultura : Temptation Island 2020 di Salvo e Francesca il primo falò di confronto finale e la coppia…(video) - infoitcultura : Carlotta pronta a scappare | Scontro finale a Temptation Island - anna_ursula : #uominiedonne valentina è perfetta come fidanzata per Temptation Island -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

MILANO - Record di ascolti per il quinto appuntamento con “Temptation Island” in onda ieri sera su Canale 5. Il docu-reality condotto da Ale...Leggi ...Si è chiuso il sipario sulla nona edizione dell’ International Tour Film Festival, che è andato in scena per cinque giorni all’hotel San Giorgio di Civitavecchia. Ogni anno che passa il festival cresc ...