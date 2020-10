Sostenibilità, ‘La protezione tiene banco’ in 100 scuole italiane (Di giovedì 15 ottobre 2020) Roma, 15 ott. – (Adnkronos) – Un vero e proprio ‘sanification day’ quello che si è svolto in queste ultime settimane in oltre 100 scuole su tutto il territorio italiano. Da Nord a Sud, con l’aumento dei contagi proprio di questi giorni, la necessità di alzare ulteriormente i livelli di sicurezza anti-Covid all’interno degli edifici scolastici è diventata ancora più centrale. Per questo Lysoform, insieme a Fondo Scuola Italia (associazione no profit con l’obiettivo di costruire in ottica sussidiaria un legame forte e duraturo tra scuola e impresa) ha deciso di mettere a disposizione le sue risorse per sanificare oltre 100 scuole italiane con la collaborazione del partner tecnico Anticimex, azienda specializzata nei servizi di igiene ambientale, e di realizzare un kit ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 15 ottobre 2020) Roma, 15 ott. – (Adnkronos) – Un vero e proprio ‘sanification day’ quello che si è svolto in queste ultime settimane in oltre 100su tutto il territorio italiano. Da Nord a Sud, con l’aumento dei contagi proprio di questi giorni, la necessità di alzare ulteriormente i livelli di sicurezza anti-Covid all’interno degli edifici scolastici è diventata ancora più centrale. Per questo Lysoform, insieme a Fondo Scuola Italia (associazione no profit con l’obiettivo di costruire in ottica sussidiaria un legame forte e duraturo tra scuola e impresa) ha deciso di mettere a disposizione le sue risorse per sanificare oltre 100con la collaborazione del partner tecnico Anticimex, azienda specializzata nei servizi di igiene ambientale, e di realizzare un kit ...

stefanoepifani : La #Sostenibilità ed il farla bene. Scelta fantastica di @Apple, che con la scusa dell’impatto ambientale risparmia… - gba_mm : “Guardare alla sostenibilità digitale per la didattica vuol dire comprendere come si possano e si debbano utilizzar… - franzrusso : Per confermare il suo impegno verso la #sostenibilità, #AlleanzaAssicurazioni in partnership con il WWF lancia il… - TV7Benevento : Sostenibilità, 'La protezione tiene banco' in 100 scuole italiane... - simcopter : RT @MarevivoOnlus: Chiediamo che venga dato parere positivo all'emendamento che inserisce i bicchieri di #plastica monouso nel divieto prev… -

Ultime Notizie dalla rete : Sostenibilità ‘La Buildings of the Future: la visione di Schneider Electric per edifici sostenibili, smart e resilienti Fortune Italia