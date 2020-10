“Sono fatta così” è la scusa limitante che non ti farà mai crescere (Di giovedì 15 ottobre 2020) Quante volte davanti a una discussione o a una situazione scomoda dalla quale non riuscivamo a uscire abbiamo fatto spallucce rispondendo “sono fatta così”? Una frase utilizzata alla stregua di un’assoluzione che libera dai peccati e le colpe. 3 parole che se messe insieme, in realtà, ci danneggiano più di quanto possiamo immaginare. Si tratta di una bugia, una menzogna in piena regola che adottiamo per giustificare tutto ciò che facciamo e quello che diciamo senza mai metterci in discussione. Eppure saltando questo importante e imprescindibile passaggio dell’analisi personale, eliminiamo qualsiasi possibilità di crescita, maturazione, evoluzione. Ma, ça va sans dire, fuggire dai problemi è più semplice che affrontarli, e in questa trappola ci siamo cascate tutte. E così ecco ... Leggi su dilei (Di giovedì 15 ottobre 2020) Quante volte davanti a una discussione o a una situazione scomoda dalla quale non riuscivamo a uscire abbiamo fatto spallucce rispondendo “sonocosì”? Una frase utilizzata alla stregua di un’assoluzione che libera dai peccati e le colpe. 3 parole che se messe insieme, in realtà, ci danneggiano più di quanto possiamo immaginare. Si tratta di una bugia, una menzogna in piena regola che adottiamo per giustificare tutto ciò che facciamo e quello che diciamo senza mai metterci in discussione. Eppure saltando questo importante e imprescindibile passaggio dell’analisi personale, eliminiamo qualsiasi possibilità di crescita, maturazione, evoluzione. Ma, ça va sans dire, fuggire dai problemi è più semplice che affrontarli, e in questa trappola ci siamo cascate tutte. E così ecco ...

