Sharon Stone ha chiuso con gli uomini: "Sono immaturi" (VIDEO) (Di giovedì 15 ottobre 2020) Sharon Stone ha spiegato a Drew Barrymore perché ha chiuso con gli uomini e gli incontri sentimentali spiegando che preferisce passare il suo tempo con la famiglia e gli amici. L'affascinante star Sharon Stone si è aperta sulla sua vita sentimentale, rivelando perché è da un po' di tempo che non vive una relazione sentimentale: la causa sarebbero i numerosi uomini falsi e immaturi che ha avuto la sfortuna di incontrare negli anni. L'attrice è apparsa nell'episodio di mercoledì del The Drew Barrymore Show, un talk show online che la collega Drew Barrymore ha creato sul suo canale Youtube. Durante la puntata, Sharon Stone ha rivelato perché ha deciso di chiudere con gli ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 15 ottobre 2020)ha spiegato a Drew Barrymore perché hacon glie gli incontri sentimentali spiegando che preferisce passare il suo tempo con la famiglia e gli amici. L'affascinante starsi è aperta sulla sua vita sentimentale, rivelando perché è da un po' di tempo che non vive una relazione sentimentale: la causa sarebbero i numerosifalsi eche ha avuto la sfortuna di incontrare negli anni. L'attrice è apparsa nell'episodio di mercoledì del The Drew Barrymore Show, un talk show online che la collega Drew Barrymore ha creato sul suo canale Youtube. Durante la puntata,ha rivelato perché ha deciso di chiudere con gli ...

Sharon Stone rivela: «Ho posato nuda per Playboy per ottenere la parte in Basic Instinct»

L'attrice, 62 anni, ha raccontato al talk-show di Drew Barrymore di aver usato la strategia per poter interpretare il ruolo della sensuale Catherine Tramell, che sapeva essere perfetta per lei e che l ...

