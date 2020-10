Serie B | designazioni arbitrali 3ª giornata | Frosinone-Ascoli a Dionisi | Brescia-Lecce…

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti e dei IV Ufficiali che dirigeranno le gare valide per la 3ªdi andata del Campionato diB 2020/21 in programma sabato 17 ottobre 2020.– LECCE Venerdì 16/10 h. 21.00DI MARTINOMARGANI – MACADDINOIV: GARIGLIOCOSENZA – CITTADELLA h. 14.00MARINELLIDE MEO – FIOREIV: CAMPLONECREMONESE – VENEZIA h. 14.00AURELIANOVALERIANI – DI MONTEIV: AMABILEh. 14.00BERTI – PALERMOIV: ROBILOTTA I.PESCARA – EMPOLI h. 16.00PRONTERAAFFATATO – MARCHIIV: VOLPIPORDENONE – SPAL h. 14.00SACCHIFIORITO – AVALOSIV: PATERNAREGGIANA – CHIEVO h. 14.00CHIFFIMONDIN – YOSHIKAWAIV: MARCHETTISALERNITANA – PISA h. ...

sportli26181512 : Serie A, 4^ giornata: le designazioni arbitrali. Derby di Milano affidato a Mariani di Aprilia: Attraverso il sito… - Mediagol : #SerieB, designazioni arbitrali 3ª giornata: Frosinone-Ascoli a Dionisi, Brescia-Lecce… - MilanNewsit : Serie A, 4^ giornata: le designazioni arbitrali. Derby di Milano affidato a Mariani di Aprilia - Mediagol : #SerieB, designazioni arbitrali 3ª giornata: Frosinone-Ascoli a Dionisi, Brescia-Lecce... - cmdotcom : Arbitri #SerieA: a #Mariani il derby #Inter-#Milan, Di Bello per #Napoli-#Atalanta. Juve, abisso al Var. Le designa… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie designazioni

NumeriCalcio

La Lega Serie A ha comunicato le designazioni arbitrali per la 4^ giornata di campionato. Sarà il signor Orsato di Schio l’arbitro di Sampdoria-Lazio, gara in programma sabato 17 ottobre alle ore ...Sono state rese note le designazioni arbitrali per la 4a giornata del campionato di Serie A 2020/21. Il match tra Sampdoria e Lazio sarà diretto da Orsato di Schio A coadiuvarlo gli assistenti Meli di ...