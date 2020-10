Rugby Championship: il Sud Africa a un passo dalla rinuncia (Di giovedì 15 ottobre 2020) Una Rugby Championship mutilata, senza il Sud Africa. L’ipotesi che fino a poche settimane fa sembrava solo tale, ora sta diventando sempre più reale. I campioni del mondo, infatti, non sono ancora partiti per l’Australia e il torneo downunder (che vede in campo anche Nuova Zelanda e Argentina, ndr.) rischia di perdere una delle sue protagoniste. Con riflessi importanti sia dal punto di vista sportivo sia economico. L’emergenza Covid-19, infatti, ha colpito particolarmente il Sud Africa, con le squadre che hanno iniziato ad allenarsi solo da poche settimane e i giocatori che non sono ancora al 100%. Per questo motivo la Federazione sudAfricana sta valutando la situazione e solo nelle prossime ore prenderà una decisione. Mandare, infatti, giocatori ancora non in forma a ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 ottobre 2020) Unamutilata, senza il Sud. L’ipotesi che fino a poche settimane fa sembrava solo tale, ora sta diventando sempre più reale. I campioni del mondo, infatti, non sono ancora partiti per l’Australia e il torneo downunder (che vede in campo anche Nuova Zelanda e Argentina, ndr.) rischia di perdere una delle sue protagoniste. Con riflessi importanti sia dal punto di vista sportivo sia economico. L’emergenza Covid-19, infatti, ha colpito particolarmente il Sud, con le squadre che hanno iniziato ad allenarsi solo da poche settimane e i giocatori che non sono ancora al 100%. Per questo motivo la Federazione sudna sta valutando la situazione e solo nelle prossime ore prenderà una decisione. Mandare, infatti, giocatori ancora non in forma a ...

Una Rugby Championship mutilata, senza il Sud Africa. L’ipotesi che fino a poche settimane fa sembrava solo tale, ora sta diventando sempre più reale. I campioni del mondo, infatti, non sono ancora ...

