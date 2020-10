“Perché ce l’hanno tutti con me”. Franceska Pepe parla dopo l’uscita dal GF Vip (Di giovedì 15 ottobre 2020) È rimasta nella casa del Grande Fratello Vip soltanto due settimane, ma forse è riuscita a lasciare il segno più di quanto sperato. Franceska Pepe è torntata a parlare dell’esperienza nella casa e soprattutto dei primi momenti subito dopo il suo ingresso. In un’intervista a “Chi” Franceska ha spiegato che la sua avventura è stata caratterizzata fin dall’inizio da un atteggiamento tutt’altro che amichevole da parte degli altri concorrenti. In particolare l’influencer Tommaso Zorzi aveva preso di mira la 28enne di Sarzana, indicandola come una “vittima sacrificale”, salvo poi cambiare idea dopo averla conosciuta meglio. “Appena sono entrata – ha rivelato Franceska ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 15 ottobre 2020) È rimasta nella casa del Grande Fratello Vip soltanto due settimane, ma forse è riuscita a lasciare il segno più di quanto sperato.è torntata are dell’esperienza nella casa e soprattutto dei primi momenti subitoil suo ingresso. In un’intervista a “Chi”ha spiegato che la sua avventura è stata caratterizzata fin dall’inizio da un atteggiamento tutt’altro che amichevole da parte degli altri concorrenti. In particolare l’influencer Tommaso Zorzi aveva preso di mira la 28enne di Sarzana, indicandola come una “vittima sacrificale”, salvo poi cambiare ideaaverla conosciuta meglio. “Appena sono entrata – ha rivelato...

