Pensioni, Ape sociale e Opzione donna: tutte le novità nella legge di Bilancio (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il governo sta discutendo quali opzioni e quali modifiche inserire nella legge di Bilancio per quanto riguarda le Pensioni. Dopo aver introdotto l'aumento delle Pensioni di disabilità per i disabili al 100%, il governo ha discusso su quali opzioni inserire nella legge di Bilancio 2021 per il pensionamento anticipato. Come già successo lo scorso anno, … L'articolo Pensioni, Ape sociale e Opzione donna: tutte le novità nella legge di Bilancio è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

