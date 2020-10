Patuanelli contro la proroga del blocco dei licenziamenti | i sindacati | “Irresponsabile | sarebbe un dramma”

(Di giovedì 15 ottobre 2020) ROMA – La fine del divieto di licenziare dopo la fine dell’anno e’ “assolutamente inaccettabile e irresponsabile, ci batteremo contro questo provvedimento, piuttosto bisogna incentivare la riduzione dell’orario del lavoro”. Lo sottolinea la leader della Fiom, Francesca Re David, commentando l’intenzione del governo di non prorogare in manovra lo stop ai licenziamenti.

Dire

